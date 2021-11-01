https://vk.com/wall429779300_4757 - ВИДЕО: КОВИД-ФАШИСТЫ ХОТЯТ НАШ МИР ПРЕВРАТИТЬ В МАТРИЦУ.. Аватары - это уже реальность. Режиссер Галина Царёва.
СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА:
0.05 - моргеллоны. моргеллоны, нано-черви, нано-волокна .
1.55 - программа гео-инженерии. 50 документов, как доказательств химтрейлов, моргеллонов . химтрейлы против прав и свобод человека . 3.55 - ковид-фашистская сволочь добавляет спец. добавки в воду, ГМО в пищу и продукты, манипулируют климатом.
4.05 - айк дэвид - писатель, политик, англия, о моргеллонах, о био-технологических формах жизни.
4.25 - курцвилл рэй - эксперт по ИИ, ГУГЛ, США- о моргеллонах, разумной нано-пыли.
5.00 - нано-роботы из разумной пыли, маркируют всё где находятся.
6.00 - ПЛАНЫ ГУГЛ И МАЙКРОСОФТ: нано-боты будут циркулировать в мозге по капиллярам и будут соединять наш неокортекс (природный нейро-процессор, нейроны) с синтетическим неокортексом - ИИ, находящемся в облаке майкрософт.
6.55 - ассанж джулиан - журналист, телеведущий, основатель WikiLeaks, австралия - существуют микроскопические электрические схемы, нано-чипы, которые могут быть распечатаны на бумаге, добавлены в краску, или в обои, штукатурку. они активируются когда через них проходит радиоволна со станций GSM, вышек 4 и 5-G
7.35 - ОБЗОР НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ЖУРНАЛОВ:
7.40 - дистанционный контроль мозга с помощью подогретых нано-частиц. умная нейронная пыль - нано-боты, нано-чипы - тотальный контроль и невидимое оружие мирового правительства против населения.
8.10 - ДАРПА-(DARPA) - военное агентство США по созданию нано, днк и био-чипов. о ментальном контроле населения.
8.25 - нано-частицы - нано-чипы в еде, высокотоксичны и угрожают нашей жизни и здоровью.
8.55 -
9.15 - джордано джеймс - профессор биологии и биохимии, джорджтаунский университет, советник и эксперт ДАРПА, США финансируется ЕС и ливерморской национальной лабораторией, проектом "человеческий мозг".
11.00 - следующая ступень эволюции человека - вход в матрицу.
12.15 - нейроны и физиологический интерфейс, дистанционно управляемые нано-структурированными системами, это не план на будущее, а это уже реальность, и это уже используется сейчас. это создаёт целый рой био-проницаемых нано-материалов-чипов, которые никто не видит, но которые могут проникать внутрь человека.
12.25 - биохимические нано-фильтры, которые интегрируются через слизистую оболочку, проникают везде - в рот, нос, уши и глаза. они сделаны на нано-уровне и поэтому их невозможно обнаружить.
12.45 - ЦЕЛЬ: создать внутри мозга сеть мини-нано-электродов, которые будут обеспечивать прямой мониторинг и влиять на работу мозга.
12.50 - уже создаются управляемые мини-нано-роботы для распыления в атмосфере.
13.10 - вай-фай нарушает гемато-энцефалический барьер защиты мозга.
13.15 - групп эдвард - доктор, США.
13.20 - ЭМП - электромагнитные поля используются ковид-фашистами, чтобы разрушить гемато-энцефалический барьер человеческого мозга. нано-частицы находятся в химтрейлах, в продуктах питания, в "вакцинах", в ГМО-вакцинах от коронавируса и гриппа,
13.30 - в нас находятся био-чипы, в виде нано-частиц, которые контролируются и управляются дистанционно на расстоянии с помощью кнопки компьютерной мыши.
14.00 - нано-технологии для слияния с человеком и соединения с облаком майкрософт.
14.30 - блевинс рейчел - корреспондент RT, США.
15.00 - суперкомпьютеры с алгоритмами ИИ - искусственного интеллекта. эти суперкомпьютеры обладают скоростью, необходимой для обработки нейронных данных.
15.40 - ковальканди андриано - ген. директор центра по нано-био-технологиям, италия.
16.30 - нано-технологии, нано-электроника, нано-роботы, нано-сенсоры.
16.55 - фриланд илана - журналист, исследователь, писатель, США.
17.05 - нано-технологичная сверхестественная секретная программа государственной безопасности.
17.25 - нано-частицы. вокруг нас миллиарды искусственно-созданных нано-сенсоров, которые управляются с помощью радио и микроволновых частот.
18.10 - ковид-фашистская сволочь добавляет нано-частицы в еду, продукты, в "вакцины" - ГМО, "вакцины", нано-частицы и нано-чипы в еде .
18.20 - 5 джи - ось и основание системы интернета вещей. нано-частицы управляются системой 5 джи - 5G против прав и свобод человека .
19.05 - ОБЗОР НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ЖУРНАЛОВ о 5 джи: использование частот в качестве оружия против человека. психотронное оружие на основе 5 джи. ментальный контроль. люди - 2.0.
19.45 - люди-гибриды, люди-киборги с искусственными телами и мозгами.
20.05 - ицков дмитрий - футуролог, лидер движения "россия 2045".
20.30 - создание двойников-аватаров человека.
21.15 - как работают нано-частицы внутри тела человека при воздействии 5 джи.
21.30 - теслафорез. университет РАЙС - RICE, США .
21.35 - чирукури пауль - доцент, университет РАЙС - RICE, США .
22.10 - китрелл картер - учёный исследователь, университет РАЙС - RICE, США.
22.50 - борнхофт линдси - аспирант, университет техаса, США.
23.40 - манипулирование с помощью нано-частиц живыми и не живыми объектами дистанционно на расстоянии.
24.05 - джен смит - учёный университет РАЙС - RICE, США.
24.15 - квантовые точки.
24.30 - сбор сигналов от ДНК и перевод их в читаемый вид.
25.00 - углеродные нано-частицы растут внутри человека как нервы, и могут быть использованы как нервные волокна, и со временем заменить природный мозг на искусственный мозг.
25.40 - ковид-фашистская сволочь внутри нас выращивает параллельную искусственную нервную систему, проще говоря искусственные мозги, которые будут управляться всемирным ИИ-искусственным интеллектом.
25.45 - разрушительные эффекты манипулирования людьми через 5 джи и нано-частицы.
27.15 - джордано джеймс - профессор биологии и биохимии, джорджтаунский университет, советник и эксперт ДАРПА, США : для управления каждым человеком, достаточно мизерного колличества нано-материалов, нано-частиц, которых можно разместить на кончике авторучки.
27.40 - все 300 млн. американцев уже заражены нано-технологиями, нано-частицами.
27.50 - редактирование мозга, воздействие на мозг после рождения ребёнка.
28.30 - спец. био-алгоритмы воздействуют в облаке майкрософт на волю, эмоции, интеллект реальных людей, чьи копии присутствуют в этой цифровой системе и могут быть уничтожены.
28.40 - мозг таких людей-покемонов дистанционно связан с суперкомпьютером и полностью контролирует электромагнитную активность мозга и манипулирует ею.
29.45 - копирование мозга человека для облака майкрософт - петля обратной связи. программа илона маска нейролинк. мозг человека - это природный суперкомпьютер.
30.00 - ОБЗОР НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ЖУРНАЛОВ: разумная пыль из нано-частиц. моргеллоны. гео-инженерия. ложная "вакцинация" для контроля и убийства людей с определёнными генами.
30.45 - кауц харольд - писатель, исследователь, геолог, германия.
31.30 - ковид-фашистская сволочь идентифицирует индивидуальную частоту ДНК человека со спутников, с вышек 5 джи и 4 джи, метит её с помощью нано-технологий, нано-частиц и присваивает каждому человеку индивидуальное имя или код или цифру.
31.40 - фредерик майкл воги - журналист, германия.
31.50 - химтрейлы состоят из ядовитых нано-механизмов для трансформации людей, их ДНК.
33.10 - вакцины-убийцы. вредные для жизни и здоровья компоненты "вакцин", которые вакцинами не являются.
34.35 - патент 6.011.991 - дистанционный нейро-мониторинг интерфейса мозг-компьютер со спутников и мобильных вышек.
36.05 - 2016 год - стартовала новая программа ДАРПА - "модем коры головного мозга", по созданию нейро-имплантов для создания интерфейсов мозг - компьютер.
36.45 - ковид-фашисты открыли ящик пандоры.
37.10 - лайтхаус ричард - экс-сотрудник НАСА, инженер-механик, США.
37.20 - воздушные базы, операционные центры по применению оружия направленной энергии, контролируются правительственными агентствами глубинного государства.
38.10 - многие конгрессмены и сенаторы, СМО не знают, что за ними ведётся слежка.
38.20 - цель глубинного государства это тотальный контроль, чтобы всем в мозги посылать сообщения-сигналы 24 часа в сутки.
38.50 - 5 джи - это система слежки и контроля глубинного государства.
39.25 - не существует ни одного исследования, которое бы доказало безопасность 5 джи. на самом деле 5 джи - смертельно опасно для жизни и здоровья людей.
39.35 - общее колличество спутников 5 джи, планируется запустить на орбиту земли 20.000. илон маск планирует это сделать и уже делает через свою компанию "спейс-икс".
40.00 - ИИ-искусственный интеллект с помощью 5 джи, получит полный контроль над всем миром и человечеством.
40.05 - илон маск основал компанию нейро-линк для того, чтобы подключить ИР-искусственный разум к человеческому мозгу.
40.55 - используя биометрические данные, мощный компьютер и информацию, можно "взломать" человека.
41.00 - харари юваль - философ, США.
42.50 - айк дэвид - писатель, политик, англия, - тот, уровень технологий, который официально заявляется, отстает на много лет от того уровня технологий, что втайне существует и принадлежит тёмным силам, составляющим нечеловеческую расу.
43.10 - ДАРПА, пентагон, АНБ, ЦРУ, силиконовая долина - планируют создать синтетического человека.
44.00 - трансгендеры, трансгуманизм.
44.20 - фриланд илана - журналист, исследователь, писатель, США.
44.50 - сейчас идёт подключение всех людей к 5 джи. следующий шаг ковид-фашистов - это включение-выключение людей.
45.50 - все устройства для управления и контроля над людьми, уже готовы. всё, весь мир и человек состоит из частот. благодаря 5 джи ковид-фашисты получат доступ к человеку и его мозгу.
46.45 - запросы, заявления по химтрейлам в СК, ФСБ, прокуратуру, роспотребнадзор, МО, МИД, ни чего не дали.